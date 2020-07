‘The Crown’: trama, cast e tutte le curiosità (Di domenica 12 luglio 2020) trama: The Crown racconta la storia della regina Elisabetta II dal suo matrimonio nel 1947 ai giorni nostri. La prima stagione copre gli anni che vanno dal 1947, anno del matrimonio tra Elisabetta e Filippo di Edimburgo fino allo scoppio della crisi di Suez nel 1956. La seconda stagione copre un arco temporale di nove anni, fino al 1964, anno di nascita del principe Edoardo, ultimogenito di Elisabetta e Filippo. La terza stagione narra gli eventi che vanno dall’elezione di Harold Wilson alla carica di primo ministro, nell’autunno 1964, al giubileo per celebrare i venticinque anni dall’ascesa al trono di Elisabetta II nel 1977, trattando in particolare del matrimonio in continua crisi fra la Principessa Margaret e Antony Armstrong-Jones e delle prime vicissitudini amorose del Principe Carlo (tratta da Wikipedia). Curiosità: The Crown è una ... Leggi su isaechia

