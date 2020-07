Serie A: blitz della Samp a Udine. Il Bologna rimontato nel finale. Cutrone acciuffa l’Hellas (Di domenica 12 luglio 2020) Vince la Sampdoria contro l’Udinese che prova a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica in una gara ricca di emozioni: prima i friulani con Lasagna, poi ci pensa Quagliarella e Bonazzoli a completare la vittoria dei blucerchiati in rimonta prima del sigillo finale di Gabbiadini nei minuti di recupero. Pareggia in extremis la Fiorentina in casa contro l’Hellas Verona, gli scaligeri passano in vantaggio al 18′ con Faraoni e poi sono bravi ad amministrare la gara prima del gol di Cutrone al 96′. Scialbo pari invece tra Cagliari e Lecce, solo 0-0 in Sardegna. 2-2 nel finale invece tra Parma e Bologna, i rossoblu passano sul doppio vantaggio con Danilo e Soriano, nel finale il Parma riaggancia il risultato grazie ai ... Leggi su alfredopedulla

blab_live : #SerieA, #FiorentinaVerona @acffiorentina @HellasVeronaFC #Juric cerca il blitz per sognare ancora. Probabili forma… - CosenzaChannel : Il #Crotone vince a Cittadella e consolida il secondo posto. Bene il #Pordenone nelle zone alte, mentre in coda ok… - MarcoCostanza5 : #Playoff serie C – Blitz della #Ternana a Monopoli. Le qualificate al secondo turno nazionale.… - wam_the : Playoff serie C – Blitz della Ternana a Monopoli. Le qualificate al secondo turno nazionale. - pormeccartnei : Lo ha detto pure lui, pochi scherzi! Spalletti, blitz in diretta: 'Famo 'sto stadio!' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie blitz Serie A: blitz della Samp a Udine. Il Bologna rimontato nel finale. Cutrone acciuffa l’Hellas alfredopedulla.com Napoli-Milan 0-0, Ibrahimovic sfida Mertens al San Paolo

Serie A, Napoli-Milan 0-0 (partita in corso). Le scelte dei due allenatori.

Serie A: colpo Genoa in zona salvezza, Verona e Bologna credono ancora nell’Europa League

Serie A: colpo salvezza del Genoa contro la Spal. Verona e Bologna vincono e restano in corsa per l’Europa League. Aspettando il big match di Serie A tra il Milan ed il Napoli, vanno sottolineate le v ...

Serie A, Napoli-Milan 0-0 (partita in corso). Le scelte dei due allenatori.Serie A: colpo salvezza del Genoa contro la Spal. Verona e Bologna vincono e restano in corsa per l’Europa League. Aspettando il big match di Serie A tra il Milan ed il Napoli, vanno sottolineate le v ...