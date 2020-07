Rosy Abate 2, in replica la terza puntata: Rosy condannata a morte (Di domenica 12 luglio 2020) La seconda stagione di Rosy Abate, la fiction dedicata all’omonimo personaggio nato nell’universo narrativo di Squadra antimafia – Palermo oggi, arriva al terzo appuntamento in replica domenica 12 luglio in prima serata su Canale 5. A interpretare il tormentato personaggio di Rosy è Giulia Michelini. Rosy Abate 2, terza puntata: anticipazioni trama replica 12 luglio Rosy (Giulia Michelini) precipitata nello sconforto dopo essere stata abbandonata da Leo (Vittorio Magazzù) non si capacita della scelta del ragazzo. Suo figlio ha infatti scelto di stare dalla parte di Costello (Davide Devenuto) – ormai considerato ... Leggi su tvzap.kataweb

Rosy Abate 3 - Giulia Michelini sarà nel cast? L'indiscrezione Nonostante su Canale 5 stiano trasmettendo le repliche di Rosy Abate 2, c'è chi inizia a pensare al prossimo futuro e alla terza stagione. Inizialmente, Giulia Michelini, aveva lasciato intendere una sua probabile assenza.

Rosy Abate 2 - puntata 19 luglio 2020: Rosy angosciata per il figlio Rosy Abate 2 torna con le repliche in prima serata domenica 19 luglio 2020, come sempre su Canale 5. L'ex regina di Palermo deve fare i conti con il cambiamento di Leo, il figlio che ha tentato in tutti i modi di proteggere. Ora Leonardo ...

