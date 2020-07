Rette universitarie scontate per chi torna al Sud: all’appello manca la Campania (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn’iniziativa che parte dalle regioni Sicilia, Puglia e Basilicata. Un modo per invogliare gli studenti fuori sede a tornare a studiare negli atenei del Mezzogiorno. Rette universitarie scontate per chi decide di tornare nel Sud Italia. L’iniziativa delle tre regioni mira a evitare la dispersione degli studenti e puntare a una ripopolazione di tante zone che vedono andar via sempre di più i propri giovani. Come spiega Nextquotidiano.it: “Dal meridione infatti parte un ragazzo su tre per laurearsi altrove e allora, per chi torna, quest’anno le tasse vengono azzerate. In prima linea c’è la Regione Puglia dove per l’anno accademico 2020-2021 ci si iscrive a costo zero se nell’anno precedente ci si era ... Leggi su anteprima24

Le rette universitarie scontate per chi torna al Sud Le rette universitarie saranno scontate per chi decide di tornare nel Mezzogiorno. L'iniziativa è di Sicilia, Puglia e Basilicata e il Messaggero spiega oggi che l'obiettivo, in tempi di crisi, è evitare la dispersione ...

Le università meridionali propongono rette scontate agli studenti che tornano a studiare al Sud. L'obiettivo, in tempi di crisi, è evitare la dispersione degli studenti e allo stesso tempo ripopolare ...

ROMA Tornare a casa non costa nulla. E' questo il richiamo degli atenei del Sud che, rivolgendosi agli studenti meridionali che hanno scelto di studiare al Nord, gli azzerano le tasse universitarie.

