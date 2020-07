Rapper Ghali aggredito in casa da una fan: intervengono i carabinieri (Di domenica 12 luglio 2020) Serata spaventosa per il cantante di “Good Times”, Ghali, che è stato aggredito in casa propria a Milano da una fan di ventidue anni. E’ stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il Rapper Ghali, di 27 anni, è seguitissimo sui social. Solo su Instagram conta oltre 2,4 milioni di followers, ha una schiera di fans … L'articolo Rapper Ghali aggredito in casa da una fan: intervengono i carabinieri è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

