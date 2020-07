Pineda shock: “mi rifiutai di partecipare al biscotto tra Udinese e Juventus del 2002” (Di domenica 12 luglio 2020) Il campionato di Serie A 2001-2002 ha regalato un epilogo clamoroso, la vittoria della scudetto della Juventus dopo il successo contro l’Udinese ed il contemporaneo ko dell’Inter contro la Lazio, in quel famoso 5 maggio. A distanza di tempo arrivano clamorose dichiarazioni da un ex giocatore dell’Udinese, Mauricio Pineda, ai microfoni de La Nacion. “La Juventus, che è una grande squadra, l’hanno fatta retrocedere a tempo debito. Luciano Moggi, che era l’amministratore delegato, era un dio del calcio. Ma è stato condannato e non ha più ricoperto nessuna carica. Nel 2002 l’Udinese, che si era salvata la settimana prima, doveva affrontare la Juve, che aveva bisogno di vincere la partita per conquistare lo Scudetto. Era ... Leggi su calcioweb.eu

