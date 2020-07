Napoli-Milan, le pagelle: implacabile Mertens, gaffe di Donnarumma su entrambi i gol. Bene Rebic (Di lunedì 13 luglio 2020) Napoli OSPINA 6 - non ha particolari colpe sul gol di Theo che calcia da posizione ravvicinata. DI LORENZO 6 - non è perfetto sul vantaggio del Milan, ma si riscatta firmando l'1-1. MAKSIMOVIC 5,5 - ... Leggi su leggo

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL DATO - Napoli-Milan, 29esimo successo azzurro al San Paolo - dna_nel : FULL TIME : NAPOLI-MILAN 2-2 PARTITA DOMINATA STRADOMINATA MA CON L'ARBITRAGGIO DI MERDA DI OGGI ABBIAMO PAREGGIATO… -