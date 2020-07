Naike Rivelli senza veli sfiora le nuvole, verticale hot e gioco di gambe: «Senza parole…» (Di domenica 12 luglio 2020) Non esiste limite che Naike Rivelli non possa superare su Instagram. E se ne avete pensato uno, spostatelo in avanti, perché la figlia di Ornella Muti non ha alcun problema a mostrarsi Senza veli sui social. Anche perché, come ha spiegato lei stessa sul suo profilo, che pullula di scatti osé, «la vergogna è altrove. La vergogna sta nella maschera, nella menzogna», non nella nudità. Qualche ora fa l’attrice ha pubblicato un nuovo scatto a tinte erotiche, che la vede alle prese con una complicata posizione yoga, accompagnato da una lunga riflessione. Un messaggio che spiega appunto cosa si nasconda dietro la decisione di mostrarsi costantemente Senza niente addosso. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

Non esiste limite che Naike Rivelli non possa superare su Instagram. E se ne avete pensato uno, spostatelo in avanti, perché la figlia di Ornella Muti non ha alcun problema a mostrarsi senza veli ...

La settimana delle stelle

Belen Rodriguez e Stefano De Martino protagonisti indiscussi del gossip della settimana, tra lei che prima abbraccia la sua rivale storica Nina Moric e poi bacia un altro uomo, e lui che si fa pizzica ...

