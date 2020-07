Mls, rinviata Toronto-DC United a causa di una positività al Covid-19 (Di domenica 12 luglio 2020) La Major League Soccer ha deciso di rinviare la partita tra i Toronto FC e i D.C. United, match in programma oggi, a causa di una positività al Covid-19 non confermata e di un altro test dal risultato incerto. Il tampone positivo non confermato riguarderebbe un tesserato del DC United, mentre il risultato incerto ancora da valutare è per un giocatore del Toronto. Leggi su sportface

La Major League Soccer ha deciso di rinviare la partita tra i Toronto FC e i D.C. United, match in programma oggi, a causa di una positività al Covid-19 non confermata e di un altro test dal risultato ...

MLS, Nani decisivo contro Beckham. Ma il Coronavirus colpisce ancora

La sfida inaugurale del post-lockdown nel Disney World Resort viene decisa da una rete dell'ex Lazio: 4 nuovi contagiati nel Nashville, che rischia l'esclusione ORLANDO (Florida) - Ripartita la Mls de ...

