Misiani: quota 100 scade nel 2021 e non sarà prorogata (Di domenica 12 luglio 2020) "quota 100" scade nel 2021 e "non verrà prorogata". Lo dice il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, in risposta alla richiesta del premier olandese Mark Rutte di abolire l`anticipo pensionistico. In un'intervista al quotidiano "la Repubblica", l'esponente di governo del Pd dice che "non è questo il momento di polemiche inutili o discussioni ideologiche su 'quota 100', quanto di scrivere il Recovery Plan italiano. I governi dei Paesi frugali devono liberarsi dal condizionamento dei populisti. E in Italia dobbiamo andare oltre l`idea sbagliata che le riforme siano imposizioni esterne da rifiutare anziché necessità assoluta per la ripresa".Misiani aggiunge che "siamo pronti a riavviare il confronto con le parti sociali e le opposizioni" ... Leggi su ilfogliettone

