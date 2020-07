Mascherine, assembramenti, multe: in arrivo il nuovo Dpcm dell’estate (come se fossimo ancora in emergenza) (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug – E’ in arrivo un nuovo Dpcm estivo del premier Giuseppe Conte per prorogare le misure di sicurezza anti-contagio (in scadenza il 14 luglio). Mentre – numeri alla mano l’emergenza coronavirus è chiaramente e abbondantemente rientrata, il governo giallofucsia vuole congelare tutto a quando eravamo appena usciti dal lockdown. Sul fronte del rischio di importare nuovi focolai di Covid-19 dall’estero, viene prorogato (e questo è un bene) il divieto di entrata in Italia da chi arriva da 13 Paesi contenuti nella black list. Per quanto riguarda la situazione interna, arriveranno norme chiare per evitare assembramenti e in ogni caso martedì il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà in Parlamento i provvedimenti che il governo ... Leggi su ilprimatonazionale

Ponza, ammassati sul traghetto e movida al porto e nel paese. Il direttore Asl: "Basta, o Ponza sarà off limits"

Solita movida e solito caos. Come negli anni passati, quando non c'era traccia del Covid- 19, e pure peggio. A Ponza, in ritardo e tra mille problemi, la stagione turistica è iniziata e non si contano ...

Ministro Boccia a Il Mattino: «Il Paese sta sottovalutando il virus»

«Se l’epidemia torna a dilagare rischiamo di non poterci rialzare più. Chi non usa la mascherina nei luoghi in cui è obbligatoria o partecipa ad assembramenti è un irresponsabile. E chi lo giustifica ...

