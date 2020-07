La Juve si salva di rigore. E e Gasperini contesta il regolamento (Di domenica 12 luglio 2020) Finisce 2-2 la sfida dello Stadium tra Juventus e Atalanta, valida per la 32/a giornata di Serie A. I bergamaschi dominano il primo tempo e chiudono avanti grazie alla rete di Zapata (16'). I bianconeri reagiscono nella ripresa e trovano il pareggio grazie a un rigore trasformato da CR7, ma a 10' dalla fine vengono gelati dal neontrato Malinovskyi. A un passo dal traguardo, però, gli uomini di Gasperini vengono puniti dalla doppietta di CR7, ancora su rigore. La Juve va a + 8 sulla Lazio.Maurizio Sarri guarda il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo affrontato una delle squadre più in forma d'Europa, organizzatissima e super aggressiva. È stata una partita difficilissima - ha detto il tecnico bianconero - Nel primo tempo erano evidentemente più carichi e freschi di noi. Nel secondo ... Leggi su ilfogliettone

