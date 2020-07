HIGHLIGHTS Cagliari Lecce: gol e azioni salienti del match (Di domenica 12 luglio 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Cagliari Lecce Gol e azioni salienti del match tra Cagliari e Lecce , valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomnews : DIRETTA STREAMING – Cagliari – Lecce – Risultato LIVE Gol e Highlights - #DIRETTA #STREAMING #Cagliari #Lecce - Alex_oleh : RT @CagliariCalcio: Mettiti comodo e goditi gli highlights dei nostri match! Ricerca la partita o il marcatore e rivivi tutte le emozioni… - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: Mettiti comodo e goditi gli highlights dei nostri match! Ricerca la partita o il marcatore e rivivi tutte le emozioni… - mistermojio : RT @CagliariCalcio: Mettiti comodo e goditi gli highlights dei nostri match! Ricerca la partita o il marcatore e rivivi tutte le emozioni… - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: Mettiti comodo e goditi gli highlights dei nostri match! Ricerca la partita o il marcatore e rivivi tutte le emozioni… -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Cagliari

Gol e azioni salienti del match tra Cagliari e Lecce, valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20.Genoa momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, in attesa della replica del Lecce impegnato a Cagliari; per la Spal, sempre ultima, forse l’ultima occasione fallita per tentare una ...