Fiorentina Verona 1-1: cronaca e tabellino (Di domenica 12 luglio 2020) Allo Stadio Franchi, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Finale pazzo al Franchi! Il Verona controlla per larghi tratti il match ma si fa raggiungere negli ultimi scampoli di gara da un gol di Cutrone. Nel primo tempo Faraoni aveva aperto le marcature. Sintesi Fiorentina Verona 1-1 MOVIOLA 95′ GOL Fiorentina – Bravissimo Chiesa a infilare per Cutrone, tocco sotto e Silvestri è battuto 94′ Tiro di Kouamè – Diagonale insidioso, Silvestri si distende e para 90′ Chance per Castrovilli – Azione personale del centrocampista, che ne salta due: il suo tiro cross è troppo forte per Kouamé, il quale non arriva ... Leggi su calcionews24

Highlights e gol Fiorentina-Verona 1-1 - Serie A 2019/2020 (VIDEO) Gli Highlights video e i gol di Fiorentina-Verona 1-1, gara valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019 / 2020 . Pareggio in extremis della viola, che con Patrick Cutrone risponde al gol segnato da Marco Faraoni nel primo ...

PAGELLE Fiorentina Verona : Amrabat è inarrestabile - male Sottil VOTI I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Fiorentina Verona Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Fiorentina e Verona , valido per la 32ª giornata del campionato di ...

Fiorentina-Verona 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : viola inconcludenti salvati da Cutrone - Veloso e Amrabat insegnao calcio [FOTO] Fiorentina-Verona, le pagelle di calcioWeb – La solita Fiorentina, il solito Verona. Né più, ne meno. viola inconcludenti, impalpabili, nonostante un tridente inedito, gialloblu rapidi, di pensiero e di palleggio, lucidi, ...

