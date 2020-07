Far Cry 6 lascia a bocca aperta in un lungo trailer con un incredibile Giancarlo Esposito: ecco la data di uscita (Di domenica 12 luglio 2020) Far Cry 6 è stato annunciato e sarà disponibile dal 18 febbraio 2021 per PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.Rivelato nell'ambito dell'evento Ubisoft Forward, Far Cry 6 è l'ultimo della serie di lunga data e ci porterà in un paese immaginario chiamato Yara, situato su un'isola nel cuore dei Caraibi. Il paese è gestito dal presidente Anton Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito di Breaking Bad), che si vede per la prima volta in un incredibile trailer e che impartisce una dura lezione a suo figlio, Diego.Castillo è stato eletto presidente sulla sua idea di voler ricostruire un paradiso, ma le cose non vanno come sperato. Yara è un paese che è rimasto impoverito dopo decenni di sanzioni economiche, il che significa che i ... Leggi su eurogamer

