Elezioni presidenziali in Polonia, testa a testa tra Duda e Trzaskowski (Di domenica 12 luglio 2020) Secondo i primi exit poll i due rivali divisi solo da alcuni decimi di punto. Il leader del partito di governo sovranista contrapposto allo schieramento moderato del sindaco di Varsavia Leggi su corriere

you_trend : ?? #BREAKING ???? #Polonia, ballottaggio delle elezioni presidenziali - exit poll Ipsos Andrzej #Duda (Diritto e Gius… - Corriere : Elezioni presidenziali in Polonia, è testa a testa tra sovranisti ed europeisti - ilpost : Stavolta c’è un’elezione vera in Bielorussia? - Filippob8 : RT @MaxFerrari: Polonia. Exit poll. #Duda vince le elezioni presidenziali. Forza #DUDA202O. @LegaSalvini - ERivetta : RT @you_trend: ?? #BREAKING ???? #Polonia, ballottaggio delle elezioni presidenziali - exit poll Ipsos Andrzej #Duda (Diritto e Giustizia): 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni presidenziali

Le elezioni presidenziali in Polonia si risolveranno con un serratissimo testa a testa, come tutte le previsioni lasciavano intendere. Il primo exit poll diffuso alle 21 dà un lievissimo margine di va ...Polonia al voto oggi per il cruciale ballottaggio delle presidenziali che definirà il futuro politico del quinto paese più popoloso dell'Ue. In lizza ci sono due Polonie contrapposte, quella tradizion ...