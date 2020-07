Coronavirus, positivi 28 migranti sui 70 sbarcati al porto di Roccella Jonica (Di domenica 12 luglio 2020) Coronavirus migranti, positivi 28 sui 70 sbarcati al porto di Roccella Jonica Ci sono 28 positivi al Coronavirus nel gruppo di circa 70 migranti sbarcati sabato a Roccella Jonica, sulle coste della Calabria. È il risultato dei primi tamponi eseguiti poche ore dopo l’arrivo dall’ospedale di Reggio Calabria. Queste persone, tutte di nazionalità pakistana, sono state smistati in centri di accoglienza della zona e messe in isolamento. Del gruppo fanno parte 48 adulti e 20 minori. Giorni caldi in Calabria e a Lampedusa Il barcone era stato avvistato nel primo pomeriggio al largo della costa ionica ed è stato fatto sbarcare con l’ausilio ... Leggi su tpi

Migranti a Roccella Jonica : 28 positivi al coronavirus Fanno parte di un gruppo di 70 pachistani avvistato a poche miglia dalla costa. Sotto pressione anche Lampedusa: 791 persone arrivate nelle ultime 48 ore

Fanno parte di un gruppo di 70 pachistani avvistato a poche miglia dalla costa. Sotto pressione anche Lampedusa: 791 persone arrivate nelle ultime 48 ore Coronavirus in Italia - ultime notizie. A Roccella Jonica sbarcati 28 migranti positivi al Covid Coronavirus in Italia , le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime NOTIZIE – Sono 13.303 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia , con 34.945 morti e 194.579 guariti, per un totale di 242.827 casi totali. Qui le ultime ...

in , le notizie di oggi NOTIZIE – Sono 13.303 le persone attualmente positive al in , con 34.945 morti e 194.579 guariti, per un totale di 242.827 casi totali. Qui le ... Coronavirus - positivi 28 immigrati sui 70 sbarcati al porto di Roccella Jonica La notizia dell'esito dei test ha creato apprensione nella cittadina calabrese dove questo sbarco è il secondo in dieci giorni

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 13.303 • Deceduti: 34.945 (+7, +0%) • Dimessi/Gua… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - Corriere : A Roccella Jonica sbarcati 28 positivi al coronavirus. Allarme anche a Lampedusa: 791 ... - fradelpunta : RT @SkySport: Svizzera, allo Zurigo 9 positivi al coronavirus: campionato a rischio? - giuseppeMI1998 : Trasferiteli tutti dal Premier Conte! -