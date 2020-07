Coronavirus, il ritiro Usa dall’Oms è una scelta arrogante. E a pagare saranno i più poveri (Di domenica 12 luglio 2020) di Antonio Zarra La decisione di Donald Trump, a nome degli Usa, di autoescludersi dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, è una scelta scellerata che avrà conseguenze nefaste non solo sugli Usa, ma anche su tutta la comunità mondiale. E’ un atto d’imperio, frutto dell’arroganza e della protervia della Nazione più potente al mondo. E’ altrettanto vero che anche gli americani stanno subendo gli effetti della crisi economica esacerbatasi con la pandemia e che, come paese, sono il primo finanziatore dell’Oms. Pare che nel 2019 abbiano versato un contributo di 400 milioni di dollari, il 15% del budget totale dell’Oms. Mentre la Cina, altro grosso competitor, ha versato solo 10% dell’ammontare americano. E’ chiaro che una somma del genere, in una congiuntura sfavorevole ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Coronavirus, il ritiro Usa dall’Oms è una scelta arrogante. E a pagare saranno i più poveri) Playhitmusic - - Karen__Green_ : RT @Gazzetta_it: #Parma, d’ora in poi esami a raffica ogni 48 ore e ritiro continuo per almeno due settimane #positivo #Coronavirus https:/… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Parma, d’ora in poi esami a raffica ogni 48 ore e ritiro continuo per almeno due settimane #positivo #Coronavirus https:/… - Gazzetta_it : #Parma, d’ora in poi esami a raffica ogni 48 ore e ritiro continuo per almeno due settimane #positivo #Coronavirus… - Nurse24it : ?? Cosa c’entra il coronavirus con l’essere ricchi? ?? Trump ha annunciato il ritiro degli USA dall’OMS. È una brutta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ritiro Coronavirus, il ritiro Usa dall’Oms è una scelta arrogante. E a pagare saranno i più poveri Il Fatto Quotidiano Coronavirus, il ritiro Usa dall’Oms è una scelta arrogante. E a pagare saranno i più poveri

La decisione di Donald Trump, a nome degli Usa, di autoescludersi dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, è una scelta scellerata che avrà conseguenze nefaste non solo sugli Usa, ma anche su ...

Calcio a Messina: in attesa del campo l’Fc corre l’Acr è guardinga

C'è chi spera che il calcio a Messina possa risorgere unito, ma al momento non ci sono segnali in questa direzione Il Covid-19 ha bloccato l’Italia e ha bloccato anche quel poco di calcio che ancora r ...

La decisione di Donald Trump, a nome degli Usa, di autoescludersi dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, è una scelta scellerata che avrà conseguenze nefaste non solo sugli Usa, ma anche su ...C'è chi spera che il calcio a Messina possa risorgere unito, ma al momento non ci sono segnali in questa direzione Il Covid-19 ha bloccato l’Italia e ha bloccato anche quel poco di calcio che ancora r ...