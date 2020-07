Coronavirus: Brasile, ancora oltre 1.000 morti in 24 ore (Di domenica 12 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 12 LUG - Non accenna a diminuire il bilancio quotidiano dei morti provocati dal Coronavirus in Brasile, che ieri ha superato di nuovo la soglia dei mille, portandosi a quota 1.071: lo ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus : Brasile con 70.000 decessi. Florida con 11mila contagi in più Il Brasile supera 1,8 milioni di casi di Coronavirus e si attesta a 70.000 decessi. In Florida , dopo la riapertura del parco Disney, sono stati registrati 11mila casi in più e in Usa è aumentata la media dei decessi che si attesta a ...

Il supera 1,8 milioni di casi di e si attesta a In , dopo la riapertura del parco Disney, sono stati registrati casi in più e in Usa è aumentata la media dei decessi che si attesta a ... Coronavirus - oltre 560mila morti e 12 milioni di casi nel mondo : preoccupa il Brasile I decessi registrati ufficialmente a livello mondiale a causa della pandemia da Covid-19 hanno superato i 560mila : secondo i conteggi della Johns Hopkins University, che aggiorna in tempo reale i dati...

I decessi registrati ufficialmente a livello mondiale a causa della pandemia da Covid-19 hanno superato i : secondo i conteggi della Johns Hopkins University, che aggiorna in tempo reale i dati... Coronavirus : Brasile - 70 mila morti e 1 - 8 mln di contagi ANSA, - ROMA, 11 LUG - Il Brasile supera 1,8 milioni di casi di Coronavirus e 70.000 decessi provocati dalla Covid-19. Secondo i dati resi noti dal Consiglio nazionale dei segretari sanitari, Conass, ...

you_trend : ?? #BREAKING ???? Il Presidente del #Brasile #Bolsonaro è risultato positivo al #Coronavirus - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il ministro della salute @robersperanza ha firmato un'ordinanza con cui prevede il divieto di ingresso… - Agenzia_Ansa : #Brasile, #Bolsonaro ha i sintomi del #coronavirus - iconanews : Coronavirus: Brasile, ancora oltre 1.000 morti in 24 ore - GiaPettinelli : Coronavirus: Brasile, ancora oltre 1.000 morti in 24 ore - Ultima Ora - ANSA -