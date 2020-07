Conte "boccia" la sua Inter e chiede a Suning 5 acquisti mirati: tutti i nomi (Di domenica 12 luglio 2020) Antonio Conte non è soddisfatto, vuole di più dall'Inter. "Gruppo con scarsa personalità, abituato a non vincere". Questa la diagnosi dei mali dell'Inter venuta fuori dalle stanze di viale della Liberazione e che darà il via a una vera e propria rivoluzione Interista in vista del prossimo calciomercato. Tra l'Inter e Conte c'è unione di intenti ma attenzione alle sorprese perché resta aperto anche lo scenario della separazione qualora il tecnico, come ha già fatto ai tempi della Juventus, non... Leggi su 90min

petergomezblog : Regionali, il Pd risponde all’appello di Conte. Da Zingaretti a Boccia: “Il M5s cammini con noi”. Emiliano: “Non tr… - luisaloffredo28 : #Covid, #proroga #statodemergenza: per Boccia 'è nostra Arca di Noè'. Locatelli (Cts): 'Serve a essere più pronti'.… - SoniaLaVera : @Adnkronos Andassero affan**lo si sono venduti alla dittatura cinese che ca**o di credibilità possono avere i pagli… - paolaokaasan : RT @SoniaLaVera: #Conte #Lamorgese #Boccia in tre non ne facciamo uno, qui niente zone rosse? Tutto bene per i clandestini vero infami? sol… - CpnMro : RT @FrancescoCoccoT: Più che 'L'Arca di Noè', per taluni lo #statodiemergenza si è rivelato uno yacht. #Conte #Boccia -