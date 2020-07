Calciomercato Inter: proseguono i contatti per Kumbulla e Tonali (Di domenica 12 luglio 2020) Calciomercato Inter: non solo giocatori d’esperienza e già affermati, il club vuole anche giovani dal futuro luminoso Parallelamente al percorso che l’Inter sta facendo per arrivare a giocatori d’esperienza e affermati, c’è quello che porta a giovani dal futuro luminoso. Secondo La Gazzetta dello Sport i due nomi caldi sono quelli di Sandro Tonali e Marash Kumbulla. Per Tonali, Cellino continua a chiedere 50 milioni, mentre l’Inter ne offre circa 30. L’accelerata definitiva arriverà comunque soltanto a fine campionato, perché oggi le priorità dei nerazzurri sono altre. E l’offerta da presentare a Cellino potrebbe cambiare nuovamente una volta definiti gli affari ... Leggi su calcionews24

Calciomercato – Affari e trattative 12 luglio – Conte e Inter sarà addio? Calciomercato che ogni giorno si arricchisce di nuovi scenari, la notizia del giorno è sicuramente il probabile divorzio tra Conte e l’ Inter . Gli Affari e le trattative del 12 luglio . Conte e Inter sarà addio? Sono giorni caldi ...

Godin verso l’addio all’Inter se Conte sarà riconfermato in panchina. Suning risparmierebbe 12 milioni netti sull’ingaggio dell’uruguaiano L’Inter lascerà Diego Godin libero di decidere il proprio ...

Cuore tifoso Juve: solo un miracolo (o un colpo di fortuna) può portarti la Champions quest’anno

La Juventus esce con le ossa rotte dallo scontro diretto contro l’Atalanta dei miracoli in campionato. Da salvare solo il punteggio finale, un pari per larghi tratti della partita anche immeritato, ch ...

