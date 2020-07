Cade da tre metri mentre pota un albero, 75enne in codice rosso (Di domenica 12 luglio 2020) Un 75enne è stato portato in codice rosso in ospedale dopo essere caduto da un albero facendo un volo di tre metri. L'incidente è accaduto questa mattina intorno alle 9 a Camucia, nel comune di ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Cade da tre metri mentre pota un albero, 75enne in codice rosso - susanna_le : @SalernoSal Piccola esperienza analoga: mi madre 91 anni cade. Ospedale a Roma lastra e referto tre costole. Accusa… - tuttofrosinone : La solitudine di Camillo Ciano: cade tre volte, ma l'arbitro non fischia. E poi accade quel che accade... - amorsisulcuore : RT @gondra_one: se una cosa mi cade tre volte, è perché deve stare per terra. - CLaRosa7 : RT @gondra_one: se una cosa mi cade tre volte, è perché deve stare per terra. -

Ultime Notizie dalla rete : Cade tre La solitudine di Camillo Ciano: cade tre volte, ma l'arbitro non fischia. E poi accade quel che accade... Tuttofrosinone Cade da tre metri mentre pota un albero, 75enne in codice rosso

Cortona, 12 luglio 2020 - Un 75enne è stato portato in codice rosso in ospedale dopo essere caduto da un albero facendo un volo di tre metri. L'incidente è accaduto questa mattina intorno alle 9 a Cam ...

Cade mentre pota un albero, grave 75enne

Grave incidente per un 75enne a Camucia (Cortona). L'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale dopo essere caduto da un albero facendo un volo di tre metri. L'incidente è accaduto nella mattina ...

Cortona, 12 luglio 2020 - Un 75enne è stato portato in codice rosso in ospedale dopo essere caduto da un albero facendo un volo di tre metri. L'incidente è accaduto questa mattina intorno alle 9 a Cam ...Grave incidente per un 75enne a Camucia (Cortona). L'uomo è stato portato in codice rosso in ospedale dopo essere caduto da un albero facendo un volo di tre metri. L'incidente è accaduto nella mattina ...