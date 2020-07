Brescia-Roma, Dessena polemico con Zaniolo: “Hai una carriera davanti, fenomeno” (Di domenica 12 luglio 2020) Momenti di tensione negli ultimi minuti di Brescia-Roma. Nicolò Zaniolo, che è tornato al gol 204 giorni dopo l’ultimo segnato contro la Fiorentina, ha avuto un diverbio a centrocampo con Torregrossa, attaccante del Brescia. La situazione è rientrata in pochi secondi, ma poi Daniele Dessena ha voluto aggiungere qualcosa a fine partita contro il talento giallorosso: “Fenomeno, hai una carriera davanti. Vai via fenomeno!”. Queste le parole dell’ex Cagliari, che in seguito è stato ripreso da un suo compagno di squadra che gli intimava di finire la polemica. Leggi su sportface

