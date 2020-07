Bari-Ternana in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Bari-Ternana sarà visibile in tv? Ecco la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C 2019/2020. Al San Nicola entrano in scena i pugliesi che ospitano gli umbri in questa gara secca a eliminazione diretta. Favoriti i padroni di casa che potranno giocare per due risultati su tre nei 90′, ma le Fere vogliono le semifinali. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di lunedì 13 luglio, diretta tv non prevista, streaming sulla piattaforma Eleven Sports. Leggi su sportface

umbriaOn : #Ternana, serve la grande #impresa in casa dell'#imbattuto #Bari di #Vivarini: «È alla nostra #portata»… - TernanaNews : Bari, Sabbione verso la Ternana: 'Lunedì sarà la nostra prima finale' - TernanaOfficial : #BariTernana, ecco i convocati di Fabio #Gallo per i quarti di finale #PlayOff di @LegaProOfficial ????… - TernanaNews : Pochesci: 'Bari e Ternana sono squadre di categoria superiore' - TernanaNews : Verso Bari-Ternana, stamattina la conferenza stampa di Fabio Gallo -