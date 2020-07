Autostrade, l’offerta dei Benetton non piace ai 5 Stelle: “Per noi resta no” (per adesso) (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug – La proposta presentata da Autostrade per l’Italia al governo giallofucsia non convince il Movimento 5 Stelle, che ribadisce (almeno per adesso) la volontà di revocare la concessione all’azienda controllata dai Benetton. Una brutta gatta da pelare per il premier Giuseppe Conte: l’eventuale revoca comporterebbe battaglie legali terrificanti (e l’esborso di un mucchio di soldi pubblici) ma peggio ancora sarebbe lasciare le Autostrade all’azienda del gruppo Atlantia: esiste una possibilità (seppur remota) che scoppi una crisi di governo. Intanto, l’esecutivo prende tempo per valutare l’offerta (e contrattare all’interno della maggioranza giallofucsia). L’offerta di Aspi Nello specifico, Aspi propone un risarcimento di ... Leggi su ilprimatonazionale

La proposta Autostrade : pronti a scendere sotto il 50% e a risarcire 3 - 4 miliardi di euro Il governo : «Bene l’offerta ma non basta» Aspi ha inviato una proposta ai ministeri e a Conte per evitare la revoca della concessione. Una proposta da 3,4 miliardi di euro a titolo di risarcimento per la vicenda del ponte Morandi, abbassamento delle tariffe e la rinuncia a qualsiasi ...

achene_paolo : RT @IlPrimatoN: I 5 Stelle bocciano l'offerta di Autostrade per mantenere la concessione. Maggioranza giallofucsia spaccata sul destino del… - lillydessi : #Autostrade cerca l’accordo col governo. Sale a 3,4 miliardi l’offerta di indennizzo - La Stampa - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: I 5 Stelle bocciano l'offerta di Autostrade per mantenere la concessione. Maggioranza giallofucsia spaccata sul destino del… - IlPrimatoN : I 5 Stelle bocciano l'offerta di Autostrade per mantenere la concessione. Maggioranza giallofucsia spaccata sul des… - bizcommunityit : Autostrade cerca l’accordo col #governo. Sale a 3,4 miliardi l’offerta di indennizzo -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade l’offerta Roberto Fico: “Sì alla revoca per Autostrade. Chi ha una concessione se sbaglia deve pagare” La Repubblica