Anticipazioni Beautiful giovedì 16 luglio 2020

Giovedì 16 luglio 2020 – Emma vs Thomas: Emma ritiene che l'atteggiamento scelto da Thomas è da irresponsabile. Hope deve sapere la verità e poi deciderà come agire. Thomas invece pensa che sia un rischio inutile. In questo modo andrebbe ad incrinarsi tanti equilibri faticosamente conquistati. Per Emma è evidente il suo egosimo: il suo silenzio ha a che fare con la possibilità di perdere il suo legame con Hope. In siffatto contesto Thomas potrebbe perdere tutto perchè Hope potrebbe facilmente tornare con Liam. A quel punto Emma capisce che è inutile parlare con lui. Così si allontana rivelandogli di essere sul punto di recarsi a casa di Hope per dirle la verità. Thomas la insegue.

