Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Travis Henry (Di sabato 11 luglio 2020) Lunedì 4 maggio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Travis Henry. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a un uomo dipendente dal cibo fin da giovane, dopo essere stato abbandonato da padre e fratello maggiore, e deciso a sfidare la madre che pure cercava di imporgli un’alimentazione più sana. Ma l’incontro con la donna della sua vita lo spingerà a cercare l’aiuto del dottor Now. Vite al limite – Travis Henry Travis, il protagonista, ha 31 anni, vive a Carrollton, in Texas, e all’inizio del suo percorso ... Leggi su ascoltitv

Vite al limite… e poi su Real Time : stasera la storia di Dottie Perkins Il giorno 27 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Dottie Perkins . Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato ...

Il giorno 27 giugno 2016 su (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la settima puntata della stagione 4 di al limite con protagonista . Il dottor Nowsaradan questa volta si è trovato ... Vite al limite su Real Time : stasera la storia di Chad Dean Il giorno 13 giugno 2016 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 4 di Vite al limite con protagonista Chad Dean . Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di ...

Il giorno 13 giugno 2016 su (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 4 di al con protagonista . Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di ... Travis Henry di Vite al limite è morto? Aveva fatto una promessa importante Questo articolo Travis Henry di Vite al limite è morto? Aveva fatto una promessa importante è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Travis Henry si è rivolto a Vite al limite è morto? Voleva ...

lillydessi : Era Chuck Vite al Limite e pesava 315 kg. La storia straziante, oggi FOTO - Velvet Gossip - zazoomnews : Travis Henry di Vite al limite: un obiettivo da raggiungere - #Travis #Henry #limite: #obiettivo - OmarPaglia : @Vulcanelios @sil_viar0 Ma cos'è 'vite al limite'? Nowzaradan dov'è? - gpf70sax : @LykanLA Ti sei lasciato prendere da 'vite al limite' su realtv, dai, di la verità ... Non ci sente nessuno.?? - Kal92732508 : @gustinicchi Testimonial della trasmissione 'vite al limite'! -