Sullo stato di emergenza Conte riferirà in Aula (Di sabato 11 luglio 2020) AGI - E' scontro sull'ipotesi di prolungamento dello stato di emergenza. Il centrodestra si prepara alle barricate, ma anche nella maggioranza non mancano malumori. Tanto che il Pd esce allo scoperto per placare le polemiche e blindare il governo, con il segretario Nicola Zingaretti che garantisce il pieno sostegno dem all'esecutivo. Il possibile prolungamento dello stato di emergenza riaccende pero' le polemiche sul ruolo del Parlamento in mesi in cui il governo ha proceduto a suon di Dpcm. A rimarcare la necessità che le Camere tornino ad essere centrali è la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che lamenta come "ormai siamo gli invisibili della Costituzione". Quindi, la seconda carica dello stato auspica che sia il Parlamento ad esprimersi sull'eventuale proroga dello ... Leggi su agi

​E' scontro al governo sullo stato d'emergenza AGI - Si apre il confronto nel governo sul piano di Aspi recapitato nel tardo pomeriggio. Piano che è sul tavolo di palazzo Chigi e sarà al centro del Cdm di martedi' (ma è possibile che l'esecutivo si prenda ancora altro ...

AGI - Si apre il confronto nel sul piano di Aspi recapitato nel tardo pomeriggio. Piano che è sul tavolo di palazzo Chigi e sarà al centro del Cdm di martedi' (ma è possibile che l'esecutivo si prenda ancora altro ... E' scontro sullo stato emergenza - Conte riferirà in Aula AGI - E' scontro sull'ipotesi di prolungamento dello stato di emergenza . Il centrodestra si prepara alle barricate, ma anche nella maggioranza non mancano malumori. Tanto che il Pd esce allo scoperto per placare le polemiche e blindare il ...

AGI - E' sull'ipotesi di prolungamento dello di . Il centrodestra si prepara alle barricate, ma anche nella maggioranza non mancano malumori. Tanto che il Pd esce allo scoperto per placare le polemiche e blindare il ... Coronavirus - sullo stato di emergenza martedì il voto in Parlamento ROMA (ITALPRESS) – Martedì ci sarà in Parlamento un voto sullaproroga dello stato di emergenza per il Coronavirus. Ad annunciarlo il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non ha risparmiato una critica ...

MediasetTgcom24 : Casellati: 'Martedì voto in Parlamento sullo stato di emergenza' #elisabettacasellati - CarloCalenda : La Ragioneria generale dello Stato esprime 'fortissime perplessità' sullo scandalo del rinnovo per 15 anni delle… - Agenzia_Italia : Il #Pd blinda il #governo sullo #statodiemergenza ma nella maggioranza c'è ancora chi scalpita. - fisco24_info : E' scontro al governo sullo stato d'emergenza: AGI - Si apre il confronto nel governo sul piano di Aspi recapitato… - Antonio76278652 : Elisabetta Casellati avvisa Conte: 'Martedì in Senato voto sullo stato d'emergenza. Inizio di democrazia compiuta'… -