Scuola, De Luca: Riapertura il 14-15 settembre, le classi piccole non saranno soppresse (Di sabato 11 luglio 2020) Ai 61 sindaci primi beneficiari del piano ‘Scuola sicura’ (prima tranche da 150 milioni di euro) De Luca detta l’agenda e rivolge un appello accorato: “Avete 40 giorni – spiega il governatore campano – per fare tutti gli interventi di urgenza necessari per mettere in sicurezza le vostre scuole. Mi raccomando, priorità alle cose di massima urgenza, impianti elettrici, vie di fuga, sistemi di sicurezza. E prendetevi gli avvisi di garanzia – dice tra le risate della platea convenuta al Centro Direzionale di Napoli – l’importante è che andate avanti per riaprire le scuole a settembre”. Dopo rinvii e incomprensioni con il Ministero dell’Istruzione è lo stesso De Luca a deporre le armi (“lasciamo da parte le polemiche e mettiamoci a ... Leggi su ildenaro

Scuola - De Luca : Spostare le lezioni o i seggi? Stupidaggini No a spazi esterni da reperire per fare lezione, in modo da garantire il distanziamento tra i ragazzi, e no allo spostamento dei seggi elettorali dalle scuole in vista delle prossime Regionali. La Scuola campana ripartira’ dai suoi istituti ...

No a spazi esterni da reperire per fare lezione, in modo da garantire il distanziamento tra i ragazzi, e no allo spostamento dei seggi elettorali dalle scuole in vista delle prossime Regionali. La campana ripartira’ dai suoi istituti ... Campania - De Luca Annuncia Ritorno a Scuola Anticipato Il governatore della Campania , Vincenzo De Luca , Annuncia durante una diretta social la possibile apertura anticipata delle scuole il 14/15 settembre. “Rispetto al nostro iniziale orientamento di riaprire il 24 ...

Il governatore della , Vincenzo De , durante una diretta social la possibile apertura anticipata delle scuole il 14/15 settembre. “Rispetto al nostro iniziale orientamento di riaprire il 24 ... Campania - De Luca : “Il 14 settembre si torna a scuola. Niente più gente senza mascherina sui mezzi pubblici” Nel corso del solito appuntamento del venerdì sui social, il presidente De Luca ha fatto il punto della situazione nella Regione Campania, soffermandosi sull’andamento dell’epidemia, sul rientro a scuola e sull’uso ...

