Pd, Ruotolo: No ai voltagabbana (Di sabato 11 luglio 2020) “Sui valori, sull’etica, dobbiamo essere intransigenti. Liste pulite innanzitutto ma anche dei tanti bei no ai voltagabbana”. E’ uno dei passaggi dell’intervento del senatore Sandro Ruotolo alla conferenza programmatica idea Napoli organizzata dal PD. “Non dobbiamo, in nome di un pacchetto di voti presunti, accogliere tutti. Dobbiamo essere riformisti, concreti, invece nel raggiungimento degli obiettivi – continua Ruotolo – mi e’ capitato di ascoltare l’altro giorno la dichiarazione di una candidata che dallo schieramento a noi alternativo ha deciso di candidarsi in quello del centro sinistra per le prossime regionali in Campania. Ascoltatela anche voi. Io davvero non sono riuscito a capire le sue motivazioni e soprattutto le nostre per averla accettata”. “La ... Leggi su ildenaro

