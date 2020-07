Pagelle Juventus-Atalanta 2-2: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di sabato 11 luglio 2020) I voti, le Pagelle, il tabellino, le ammonizioni di Juventus-Atalanta, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. All’Allianz Stadium termina con il punteggio di 2-2 una partita palpitante con gli ospiti per ben due volte in vantaggio grazie alle reti di Zapata e Malinovskyi. Ronaldo su rigore per ben due volte di fatto sigilla il campionato a tripla mandata vista la sconfitta anche della Lazio. Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 6, De Ligt 6, Bonucci 6, Danilo 5.5 (11′ st Alex Sandro 6); Rabiot 5.5, Bentancur 6.5, Matuidi 5.5 (37′ st Ramsey sv); Bernardeschi 5.5 (11′ st Douglas Costa 6), Dybala 6 (23′ st Higuain 6), Ronaldo 7.5. In panchina: Buffon, Pinsoglio, ... Leggi su sportface

Pareggio 2-2 tra Juventus e Atalanta, con Ronaldo che su rigore pareggia due volte il risultato, con l'Atalanta passata in vantaggio con Zapata e Malinovskyi. Scudetto pronto a restare a Torino. PRIMO ...

Pagelle Juventus-Atalanta 2-2: Ronaldo decisivo su rigore, Zapata e Malinovskyi strepitosi

Dal 55' Douglas Costa, voto 5,5: non si accende praticamente mai. Dybala, voto 6,5: l’uomo più in forma della Juventus, una spina nel fianco per la difesa dell’Atalanta. Non è decisivo con un gol, ma ...

Dal 55' Douglas Costa, voto 5,5: non si accende praticamente mai. Dybala, voto 6,5: l'uomo più in forma della Juventus, una spina nel fianco per la difesa dell'Atalanta. Non è decisivo con un gol, ma ...