Liverpool, record di punti a rischio? Klopp deluso: “Non chiudiamo le gare” (Di sabato 11 luglio 2020) Il Liverpool continua la sua marcia verso il record di punti. Tuttavia lo stop contro il Burnley rischia di costare caro ai Reds, frenati sull'1-1. Non basta il gol di Robertson al 34' per regalare il successo alla squadra di Jurgen Klopp. I freschi campioni d'Inghilterra non riescono a concretizzare le numerose occasioni da gol seguenti e finiscono per incassare la rete del pareggio al 69' da parte di Jay Rodriguez.caption id="attachment 853137" align="alignnone" width="1024" Klopp (Getty Images)/captionDELUSIONEIl tecnico Klopp mostra tutto il suo disappunto nel post gara: "Per alcuni istanti è stato un grande Liverpool. Abbiamo fatto davvero bene, ma avremmo dovuto segnare di più. Abbiamo fatto tutto bene e il loro portiere ha fatto grandi parate ma ... Leggi su itasportpress

"Il record di punti non è importante per me, non mi interessa affatto, ma voglio vincere le partite. Per uno sportivo potrebbe anche essere importante ma siamo campioni". Queste le parole di Jurgen Klopp dopo la vittoria del suo ...

Liverpool spietata e record negativo per il Crystal Palace : nessun tocco in area dei Reds Una stagione dominata in lungo e in largo quella del Liverpool in Premier League. Questa sera, in caso di mancata vittoria del Manchester City contro il Chelsea, i Reds diventeranno ufficialmente campioni di Inghilterra. Un trionfo sottolineato dai ...

5 milioni di telespettatori per Everton-Liverpool : è record Everton – Liverpool è diventata la partita più vista in tv di tutti i tempi battendo il record stabilito dal derby di Manchester del 2012 Il derby del Merseyside giocato ieri tra Everton e Liverpool è diventata la partita ...

(ANSA) - LIVERPOOL, 11 LUG - Per la prima volta dal gennaio del 2019, il Liverpool non ha vinto una partita di campionato giocata in casa. L'impresa di non perdere ad Anfield è riuscita al Burnley, ch ...

Liverpool, i 7 eroi di Klopp: Fabinho

Il quarto della lista è un giocatore poco appariscente, come il suo vero nome: Fábio Henrique Tavares. Tutti infatti non lo conoscono così, ma come Fabinho. Arriva al Liverpool con un curriculum lungo ...

