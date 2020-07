La Finanza torna al Pirellone. Bufera su Fontana per il camici-gate. Acquisiti atti sulla fornitura dal cognato del presidente. E i 5 Stelle attaccano: il governatore riferisca in Aula (Di sabato 11 luglio 2020) Ricondurre l’affaire camici in Lombardia ad una bazzecola è sempre più arduo. Anche ieri la Guardia di Finanza è tornata a bussare alla porta del Pirellone e degli uffici di Aria spa per proseguire le acquisizioni di documenti al fine di chiarire le eventuali responsabilità sul caso della fornitura da mezzo milione di euro di camici e altro materiale da parte della Dama, società di cui la moglie del governatore attilio Fontana detiene una quota e di cui il cognato Andrea Dini è titolare. Quest’ultimo è indagato per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente assieme a Filippo Bongiovanni, il dg della cosiddetta Consip lombarda, che ... Leggi su lanotiziagiornale

