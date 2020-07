Francesco Vaia: “Mi auguro che il caso di positività nel Parma resti isolato” (Di sabato 11 luglio 2020) “Mi auguro che il caso di positività di un membro non calciatore del gruppo squadra del Parma sia isolato ed isolabile altrimenti si potrebbe innescare una spirale pericolosa che potrebbe portarci a scelte inevitabili di sospensione“. Queste le dichiarazioni di Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma e componente del Comitato scientifico della Figc per l’emergenza Covid-19. “Mi pare però che se si isola e monitora costantemente il gruppo squadra il sistema possa funzionare – spiega Vaia ai microfoni dell’Adnkronos – Bisognerà capire dal ‘contact tracing’ come la persona è venuta in contatto con il virus e con quali e quante persone soprattutto fuori del gruppo squadra, ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Vaia Francesco Vaia: "Mi auguro che il caso di positività nel Parma resti isolato" Sportface.it Parma calcio, un positivo nello staff: squadra in isolamento, chi è negativo gioca. Spallanzani: «Rischio spirale

La serie A torna a fare i conti con il Covid-19. Positivo un membro del gruppo squadra del Parma. Non si tratta di un giocatore ma di un componente dello staff tecnico, medico o di fisioterapisti. La ...

Poi la conclusione: “Purtroppo, come spesso verifichiamo come cittadini ed operatori sanitari, siamo costretti a rincorrere i problemi quando accadono e quindi a valle, quando certo tutto è più ...

Poi la conclusione: "Purtroppo, come spesso verifichiamo come cittadini ed operatori sanitari, siamo costretti a rincorrere i problemi quando accadono e quindi a valle, quando certo tutto è più ..."