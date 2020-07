Elicottero precipita nel Tevere, a bordo un imprenditore e una donna (Di sabato 11 luglio 2020) Elicottero precipitato nel Tevere alle porte di Roma. Due le persone a bordo del velivolo. ROMA – Nuova tragedia alle porte di Roma. Un Elicottero nel pomeriggio di venerdì 10 luglio è precipitato nel Tevere dopo aver toccato i fili dell’alta tensione. Immediate le ricerche con i sommozzatori che hanno lavorato nel tentativo di recuperare l’equipaggio. Nella serata del 10 luglio i soccorritori hanno localizzato il velivolo sul fondale del fiume. #Roma, Elicottero precipitato nel Tevere a Nazzano Romano: pianificato l’intervento dei #sommozzatori #vigilidelfuoco con il sistema SIACS, fondamentale per immersioni lunghe. Prosegue la ricerca del pilota disperso #11luglio 8:30 ... Leggi su newsmondo

