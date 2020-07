Coldiretti, l'estate senza stranieri ci costerà 12 miliardi di euro (Di sabato 11 luglio 2020) Lo scorso anno sono arrivati in Italia oltre 16 milioni di cittadini stranieri per motivi di vacanza durante i mesi di luglio, agosto e settembre. Quest'anno rischiano di essere praticamente azzerati dalle preoccupazioni e dai vincoli resi necessari per affrontate l'emergenza... Leggi su repubblica

Estate - Coldiretti : “Solo uno su tre ha già prenotato le vacanze” Nonostante l’arrivo del grande caldo solo un italiano su tre (33%) ha già prenotato le vacanze estive per le molte incognite ancora presenti sulla situazione economica, sulla diffusione del virus e sulle destinazioni possibili e ...

Nonostante l’arrivo del grande caldo solo un italiano su tre (33%) ha già le vacanze estive per le molte incognite ancora presenti sulla situazione economica, sulla diffusione del virus e sulle destinazioni possibili e ... Coronavirus - Coldiretti/Ixè : per il 72% degli italiani bisognerà resistere fino all’estate per uscire dalla crisi Per oltre 7 italiani su 10 (72%) bisogna resistere almeno fino all’inizio dell’estate per uscire dalla crisi provocata dal Coronavirus. E’ quanto emerge dai risultati dell’indagine Coldiretti/Ixè in relazione al ...

