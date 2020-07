Calhanoglu: “Futuro? Amo il Milan, ma devo scegliere bene. Pioli dà sicurezza” (Di sabato 11 luglio 2020) Hakan Calhanoglu ha rilasciato una lunga intervista a Goal, in cui ha parlato della stagione con la maglia del Milan, ma anche del suo futuro. “La vittoria contro la Juventus? Ci si sente molto bene, abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Dopo il 2-0 non ci siamo mai arresi e abbiamo provato a fare qualcosa creando molte occasioni” racconta il calciatore rossonero, “dopo il rigore che Ibrahimovic ha segnato, la fiducia è tornata. È una sensazione incredibile, siamo così felici e ora l’atmosfera è incredibile. Tutti speriamo possa continuare. Anche in Coppa Italia abbiamo giocato bene contro la Juventus, ma è stato difficile con un giocatore in meno. Con 10, devi correre di più e difendere di più. Quella gara era nella nostra ... Leggi su sportface

