Beach volley, la CEV ha deciso: Europei 2020 a Jurmala in settembre (Di sabato 11 luglio 2020) I Campionati Europei 2020 di Beach volley si svolgeranno dal 16 al 20 settembre a Jurmala (Lettonia). Il Board della CEV ha ufficializzato le date dell’evento, che sarà di fatto uno dei primi post-lockdown. I Beacher si contenderanno il titolo continentale sulla spiaggia di Majori, che già aveva ospitato il Campionati Europei nel 2017, quando a trionfare furono proprio gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Il Board della CEV ha anche accettato la richiesta inviata dalla federazione turca per ospitare i Campionati Europei U22 a Smirne (23-27 settembre 2020). La località turca ospiterà anche il campionato continentale U18, in programma dal 16 al 20 ... Leggi su sportface

Calcio sì - basket-beach volley no Le federazioni : "Fateci ripartire" La serie A ormai ha ripreso da qualche settimana e sogna di riportare negli stadi anche una parte di tifosi prima che finisca il campionato. Gli altri sport di squadra invece si interrogano sul loro futuro e chiedono a gran voce la ripartenza. Segui ...

La serie A ormai ha ripreso da qualche settimana e sogna di riportare negli stadi anche una parte di tifosi prima che finisca il campionato. Gli altri sport di squadra invece si interrogano sul loro futuro e chiedono a gran voce la ripartenza. Segui ... Cts : semaforo rosso per sport di contatto quali il beach volley La decisione del Comitato Tecnico Scientifico di rimandare la ripartenza degli sport di contatto , investe anche il beach volley E’ di ieri sera la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di non dare il via libera alla ripresa degli ...

La decisione del Comitato Tecnico Scientifico di rimandare la ripartenza degli di , investe anche il E’ di ieri sera la decisione del Comitato Tecnico Scientifico di non dare il via libera alla ripresa degli ... Fase 3 Dpcm - retromarcia su calcetto e beach volley : si dovrà aspettare ancora. Ripartono le scommesse Dopo un'accesa discussione, alla fine in Cdm vince la linea della cautela: da lunedì gli sport di contatto saranno ancora banditi. Niente calcetto, dunque, né arti marziali e boxe,...

Rieti, Estate Italiana al via: antipasto domenica col padel, da lunedì futsal e calcio a 8, poi beach e foot volley: ecco le iscritte

RIETI - Inizia il conto alla rovescia per la terza edizione di Estate Italiana, l’evento sportivo che accompagnerà Rieti ed i reatini da lunedì 13 a venerdì 31 luglio. La manifestazione, che avrà luog ...

Giornata storica per la Cerretese Pallavolo: arriva il Marchio di Qualità per la giovanile

Anche se la notizia era arrivata alla fine del 2019, ieri Claudia Frascati, presidente del Comitato Territoriale Firenze Prato, ha consegnato ufficialmente ai dirigenti della Cerretese Pallavolo il Ma ...

