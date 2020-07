Avellino, un anno di carcere per un 43enne pregiudicato: i reati (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Personale della Divisione di Polizia Anticrimine della Questura ha sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della Casa di Lavoro, per la durata di anni uno, un 43enne di Avellino, con pregiudizi a carico per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, perché, pur essendo sottoposto alla misura di sicurezza, non detentiva, della libertà vigilata, è risultato inosservante alle prescrizioni imposte e, in particolare, si era reso responsabile del furto di un cellulare commesso all’interno di una sala scommesse, ed era stato altresì segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti. In relazione a tale ultimo episodio l’uomo, di recente, in compagnia di altro giovane, era stato fermato da una pattuglia della Polizia ... Leggi su anteprima24

Terremoto vicino Avellino. Quattro scosse fanno tremare l'Irpinia Un Terremoto di magnitudo 3,0 è avvenuto nella zona di Rocca San Felice, in provincia di Avellino. La scossa, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 40.94, 15.15 ad una profondità di 13 km, ...

Un di magnitudo 3,0 è avvenuto nella zona di Rocca San Felice, in provincia di La scossa, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 40.94, 15.15 ad una profondità di 13 km, ... Ad Avellino fanno Festa - e lo sceriffo De Luca che dice? Che il sindaco di Avellino Gian Luca Festa fosse, nomen omen, l'anima della Festa , lo si era capito già al momento dell'elezione, meno di un anno fa, a fine giugno 2019. Mentre celebrava la vittoria del ballottaggio contro Luca Cipriano - il ...

Che il sindaco di Gian fosse, nomen omen, l'anima della , lo si era capito già al momento dell'elezione, meno di un anno fa, a fine giugno 2019. Mentre celebrava la vittoria del ballottaggio contro Cipriano - il ... Avellino - detenuti del carcere hanno il cellulare e girano un video che diventa virale sui social Avellino, detenuti carcere girano video con cellulare e lo postano sui social Tenevano nascosti dei cellulari in un barattolo di passata di pomodori, ma all’occorrenza li tiravano fuori e facevano tranquillamente telefonate ...

_rafaholic : @Orlando02556252 @90ordnasselA Guarda che sono di Avellino, abbondata al Partenio Lombardi fino all’anno scorso. - ottopagine : Ex Cecchini, Festa striglia l'Air: 'L'ho chiesta un anno fa' #Avellino - gisellebardot : RT @Marcodidestra: @gisellebardot Non ci sono lavori se non i controlli alle gallerie, sono stati posti sotto sequestro dei viadotti da par… - Marcodidestra : @gisellebardot Non ci sono lavori se non i controlli alle gallerie, sono stati posti sotto sequestro dei viadotti d… - wam_the : Dell’Anno: Capuano? Gli allenatori passano, i tifosi restano -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino anno Avellino, un anno di carcere per un 43enne pregiudicato: i reati anteprima24.it Incidente San Gennaro Vesuviano: ancora gravi marito e moglie, la neonata è stabile

Sono ancora molto gravi le condizioni di Pasqualina Boccia, 34 anni e di Giacomo Muoio, 32 anni, investiti nella notte tra il 9 e il 10 luglio a San Gennaro Vesuviano: Natalia Boccia, 27 anni, sorella ...

Dramma in Campania: investe sei persone sul marciapiede

Un giovane di 18 anni perde il controllo dell’auto e travolge un gruppo di persone ferme a chiacchierare davanti ad un negozio, uccidendo una ragazza di 27 anni e ferendo gravemente una 34enne incinta ...

Sono ancora molto gravi le condizioni di Pasqualina Boccia, 34 anni e di Giacomo Muoio, 32 anni, investiti nella notte tra il 9 e il 10 luglio a San Gennaro Vesuviano: Natalia Boccia, 27 anni, sorella ...Un giovane di 18 anni perde il controllo dell’auto e travolge un gruppo di persone ferme a chiacchierare davanti ad un negozio, uccidendo una ragazza di 27 anni e ferendo gravemente una 34enne incinta ...