All’asta la collezione di vini di Joe Bastianich (Di domenica 12 luglio 2020) NEW YORK – Un’asta unica con una tra le più importanti e complete collezioni di vini italiani al mondo. Più di 30 mila bottiglie dalla cantina del ristorante Del Posto di New York City, in rappresentanza di ogni regione vinicola italiana. Una collezione straordinaria creata e supervisionata negli anni dal celebre ristoratore ed esperto di vini Joe Bastianich, composta da bottiglie in arrivo direttamente dalle cantine di produzione e spesso imbottigliate appositamente per il ristorante. È con un misto di tristezza e di orgoglio che abbiamo deciso di mettere sul mercato una parte di questa imponente collezione – racconta Bastianich – sono bottiglie che parlano di me, della mia storia, della mia anima dedicata al vino. Ma il ... Leggi su winemag

