Zielinski esalta Gattuso: "E' tosto come da calciatore, è un grande! Mi dà tanti consigli..." (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella sua intervista per Sky Sport Piotr Zielinski ha esaltato così Gattuso: "Lui, Ancelotti e Sarri sono grandi. Gattuso ha un carisma molto forte, appena arrivato è stato come da calciatore, è uno bello tosto. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Zielinski esalta Gattuso: 'E' tosto come da calciatore, è un grande! Mi dà tanti consigli...' -

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski esalta Zielinski esalta Gattuso: "E' tosto come da calciatore, è un grande! Mi dà tanti consigli..." Tutto Napoli Napoli-Roma, le probabili del Corriere dello Sport: Callejon dal 1', out Under

Le occasioni nel primo tempo sono limpide: Pau Lopez si esalta due volte su Fabian (12’) e Zielinski (14’). Il Napoli ha un buon ritmo e prova ad impegnare una Roma che non è velocissima nella linea d ...

Napoli-Roma 2-1: gol e highlights. Gattuso batte Fonseca e lo aggancia al 5° posto

Il Napoli riprende la scia. Reduce dalla sconfitta di Bergamo, la squadra di Gattuso si rimette subito in careggiata e batte la Roma, agganciando i giallorossi al 5° posto. Al San Paolo finisce 2-1, c ...

Le occasioni nel primo tempo sono limpide: Pau Lopez si esalta due volte su Fabian (12’) e Zielinski (14’). Il Napoli ha un buon ritmo e prova ad impegnare una Roma che non è velocissima nella linea d ...Il Napoli riprende la scia. Reduce dalla sconfitta di Bergamo, la squadra di Gattuso si rimette subito in careggiata e batte la Roma, agganciando i giallorossi al 5° posto. Al San Paolo finisce 2-1, c ...