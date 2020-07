Turchia, la sfida di Erdogan: Santa Sofia torna moschea (Di venerdì 10 luglio 2020) Sconfessato il decreto della Turchia laica di Kemal Ataturk. L'Unesco aveva invitato la Turchia al dialogo per non minare il... Leggi su today

Roma, 10 lug. (askanews) – Il Consiglio di Stato, massimo tribunale amministrativo turco, ha revocato l’attuale status museale della basilica di Santa Sofia a Istanbul, aprendone la strada all’utilizz ...Parte bene Come Sorelle, la nuova serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5. La prima puntata – trasmessa mercoledì 8 luglio 2020 – ha appassionato 2.472.000 telespettatori con il 13.4% di sh ...