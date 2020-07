The Batman: come sarebbe Matthew McConaughey nei panni di Due Facce? (Di venerdì 10 luglio 2020) Tra i possibili antagonisti del nuovo film di Batman di Matt Reeves, spicca una fan art che mostra un Matthew McConaughey nei possibili panni di Due Facce. Gran parte del cast del film The Batman è già stato annunciato, inclusi alcuni antagonisti, ma ci sono ancora voci secondo cui il film introdurrà altri cattivi. Una convincente fan art con Matthew McConaughey su come potrebbe apparire nel ruolo di Due Facce, uno dei villain che mancano all'appello. Non abbiamo ancora avuto tutte le conferme sui cattivi diThe Batman, al di là di Catwoman (Zoë Kravitz), Pinguino (Colin Farrell), l'Enigmista (Paul Dano) e Carmine Falcone (John Turturro). Ma ci sono ancora altre nemesi ... Leggi su movieplayer

