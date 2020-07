Test sulle dighe del Mose. Conte: "Va completato entro l'autunno-inverno" (Di venerdì 10 luglio 2020) La Laguna di Venezia viene chiusa completamente al mare stamane, con l’effettuazione del primo Test completo delle 78 dighe mobili del sistema Mose, per salvare la città dalle acque eccezionali. Alla prova sono presenti il presidente del consiglio Giuseppe Conte, i ministri Lucia Lamorgese, Paola De Micheli e Federico D’Incà, il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. Sull’isola artificiale che divide la Bocca di Porto del Lido è stata approntata una ‘control room’ da cui si possono seguire le operazioni di sollevamento e discesa delle paratoie nelle quattro ‘bocche’, da nord a sud: Lido-Treporti, Lido-San Nicolò, Malamocco e Chioggia. Per consentire l’intera procedura è prevista l’interdizione completa del ... Leggi su huffingtonpost

Il premier ha premuto il pulsante per dare il via al collaudo delle paratoie a Venezia. Il commissario Spitz: "Non è finito, ci sono ancora 18 mesi di lavoro" La Laguna di Venezia viene chiusa complet ...

