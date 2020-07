Stasera in Tv oggi 10 luglio 2020: Massimo Boldi e Simona Ventura in “La fidanzata di papà” (Di venerdì 10 luglio 2020) Stasera in Tv oggi, 10 luglio 2020, sarà un venerdì sera tra show televisivi e film super divertenti. Sulla Rai torna Carlo Conti con il meglio di tutte e otto le edizioni de I Migliori Anni. Invece, su Canale 5 gli appassionati delle serie Tv potranno seguire la seconda stagione di Manifest. Poi su Italia 1 largo spazio alle risate con Massimo Boldi e tantissimi altri volti noti e come sempre non mancheranno programmi di approfondimento e attualità. A questo punto non rimane che godersi il proprio spettacolo preferito insieme a tutta la famiglia. Ora scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “Chiamatemi Anna” la serie Netflix arriva su Rai2: trama, cast e ... Leggi su urbanpost

SIAE_Official : L’Isola della Luce prova a cantare la bellezza degli interrogativi senza risposta, la loro struggente e fragile sed… - prosciuttoking0 : Pure io parlo di notte..oggi mi padre mi ha detto che ieri notte ho parlato per 45 minuti,ho paura di ciò che ho de… - mondopadano : L'Ensemble Voz Latina torna a suonare in città, scegliendo come location i #musei di #Cremona...Stasera alle 19 pri… - bvbyylon : vado a farmi la doccia che devo restaurarmi prima della festa di stasera perché faccio abbastanza cagare oggi - lucrezialabona : Cristina: ho conosciuto un travesta bellissimo. Era oggi in negozio. Giorgia. Stasera viene da me. Alle 18 e 30. Lo volete conoscere? -