Roma sciopero 10 luglio 2020, a rischio bus, tram e treni: orari, fasce garantite e info utili (Di venerdì 10 luglio 2020) Oggi, Venerdì 10 luglio 2020, a Roma indetto dal sindacato Faisa Cisal lo sciopero di 24 ore. La protesta interessa bus, tram, metropolitane e le ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle. Ad ogni modo il servizio sarà garantito nelle due fasce di garanzia: dalle 5.30 fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Durante lo sciopero, nelle stazioni metroferroviarie non sarà regolare neppure il servizio di ascensori, scale mobili e montascale. leggi anche l’articolo —> Forze armate, appalti truccati e corruzione: sette arresti a Roma Roma sciopero 10 luglio 2020, a rischio ... Leggi su urbanpost

