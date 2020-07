Paola Perego choc: «Sono andata dall'esorcista, sentivo che stavo morendo...» (Di venerdì 10 luglio 2020) Paola Perego, il dramma segreto: «sentivo che stavo morendo, sono andata dall'esorcista...». La conduttrice si è raccontata in un libro intitolato Dietro Le Quinte delle... Leggi su leggo

Paolett60592949 : RT @Dio: A me fa sempre piacere se portate i soldi a noi, eh, però l'attacco di panico è una cosa seria e va affrontata da professionisti.… - zazoomblog : Paola Perego sono stata dall’esorcista mi sentivo morire - #Paola #Perego #stata #dall’esorcista - massimo_san : RT @Dio: A me fa sempre piacere se portate i soldi a noi, eh, però l'attacco di panico è una cosa seria e va affrontata da professionisti.… - eevvvaas : RT @Dio: A me fa sempre piacere se portate i soldi a noi, eh, però l'attacco di panico è una cosa seria e va affrontata da professionisti.… - Roberta67225038 : RT @Dio: A me fa sempre piacere se portate i soldi a noi, eh, però l'attacco di panico è una cosa seria e va affrontata da professionisti.… -