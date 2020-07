Mondo di Mezzo, parla Buzzi: "In tutta Italia c'è corruzione. Mi considero uno bravo" (Di venerdì 10 luglio 2020) ″Io non ho mai corrotto di mia iniziativa, ma dove ti giri ti giri, trovi semprechi ti chiede soldi”. Salvatore Buzzi, imputato nel processo Mondo di Mezzo e tornato libero lo scorso 26 giugno, dieci giorno dopo la scarcerazione di Massimo Carminati, ha rilasciato al Riformista la sua prima intervista da uomo libero: “Appena ho saputo di poter uscire dai domiciliari, sono andato con mia figlia a mangiare un gelato. Voglio farle capire che suo padre può camminare per le strade di Roma a testa alta, perché non ha mai fatto male a nessuno”.“A Roma, come in tutta Italia, c’è corruzione. Mance, mazzette, richieste di favori o di assunzioni. Va così dal Regno d’Italia a oggi. La ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : #Salvini:Cina, volontariamente o no, ha contagiato mezzo mondo. Dopo aver permesso al virus,con le sue menzogne, di… - mante : Uscendo un po’ dal cortiletto di casa nostra: oggi è stato il giorno con il maggior numero di contagi da coronavir… - ProfingTuccio : Finché sarà permesso di fare così, senza stroncare la #Corruzione Alla base, tutti la penseranno così. La. Colpa è… - HuffPostItalia : Mondo di Mezzo, parla Buzzi: 'In tutta Italia c'è corruzione. Mi considero uno bravo' - sweetchxrrylou : se la gente non fosse superficiale ci sarebbero più coppie nel mondo ergo farebbero tutti più sesso ergo non ci… -