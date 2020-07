Milan, le bordate di Ibrahimovic: “sto giocando gratis, ma è difficile che resti. Rangnick? Non so chi sia” (Di venerdì 10 luglio 2020) Quando parla non è mai banale, Zlatan Ibrahimovic è fatto così e ha dimostrato di non aver mai avuto peli sulla lingua. Lo svedese anche a 38 anni è rimasto il totem di sempre, quel giocatore capace di caricarsi sulle spalle un’intera squadra per darle la spinta decisiva. Marco Luzzani/Getty ImagesIntervenuto ai microfoni di Sportweek, in un’intervista che verrà pubblicata domani, Ibra ha lanciato bordate terrificanti contro Rangnick e contro le idee di Gazidis: “Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa, non è un giocatore da Europa League e il Milan non è un club da Europa League. Ragnick? Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick. Sono tornato solo per passione, sto giocando ... Leggi su sportfair

