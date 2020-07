Meeting Rimini, Scholz: “Grande occasione per la ripresa più giusta” (Di venerdì 10 luglio 2020) ROMA – Il Meeting di Rimini sarà “una grande occasione” per affrontare al meglio le sfide per “un’economia più sostenibile e giusta”, “una convivenza sociale dignitosa” e una politica “al servizio dell’uomo”: così oggi Bernhard Scholz, il presidente della manifestazione, sull’edizione 2020. “Durante il lockdown- ha detto Scholz- abbiamo deciso di realizzare il Meeting, pur nelle limitazioni più stringenti imposte dall’emergenza, perché siamo convinti che la manifestazione potrà essere una grande occasione, dopo la fase acuta della pandemia, di condividere le tante domande emerse sul significato della vita e della sofferenza, le domande e le preoccupazioni legate all’educazione e al lavoro, per poter affrontare con consapevolezza, responsabilità e speranza la ripresa di un’economia più sostenibile e giusta, di una convivenza sociale dignitosa, di una politica nazionale ed europea al servizio dell’uomo”. Leggi su dire

Affaritaliani : intervista presidente e direttore meeting rimini - Affaritaliani : immagini conferenza meeting rimini - SportinRomagna : La 41^ edizione del Meeting di Rimini sarà speciale #sportinromagna #meeting20 #sports #Rimini - marcoaluigi : RT @MeetingRimini: Corrado Peraboni @PeraboniC: 'Il Meeting, la città di Rimini e IEG hanno rafforzato nel corso degli anni la propria sine… - SkyTG24 : Il Meeting di Rimini 2020 riporta i politici sul palco -